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Freni boşalan kamyonet park halindeki 4 araca çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 20:45 | Son Güncelleme

BURSA'da, park halindeki kamyonet, freninin boşalması sonucu çarptığı 4 aracı önünde sürükledi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'da, park halindeki kamyonet, freninin boşalması sonucu çarptığı 4 aracı önünde sürükledi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl’ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktaki otoparka kamyonetini park eden Hüseyin L., Cerrah Parkı'na gitti. İddiaya göre, kamyonet bir saat sonra freni boşalınca hareket etmeye başladı. Hızlanan kamyonet 30 metre ilerde park halindeki cipe çarpıp sürükleyerek, 20 metre mesafedeki park halinde olan 3 araca çarptı. Önünde 4 aracı sürükleyen kamyonet, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra durabildi. Kaza sonucunda kamyonetin sürüklediği 4 araçta da hasar meydana geldi. Kazanın ardından araç sürücülerinden biri şok geçirdi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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