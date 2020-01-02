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  4. Freni boşalan kamyonetin park halindeki araçlara çarpma anı kamerada

Freni boşalan kamyonetin park halindeki araçlara çarpma anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 14:47 | Son Güncelleme

BURSA’da park halindeyken freninin boşalması sonucu hareket eden kamyonet, park halindeki 1 hafif ticari araçla, 3 otomobili bir süre önünde sürükleyip, ilkokulun duvarına çarparak durabildi.

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA’da park halindeyken freninin boşalması sonucu hareket eden kamyonet, park halindeki 1 hafif ticari araçla, 3 otomobili bir süre önünde sürükleyip, ilkokulun duvarına çarparak durabildi. Kamyonet sahibi ve yanındaki kişi aracı durdurmak için peşinden koşarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde park halindeyken freni boşalan kamyonet, hareket etti. Yokuş aşağı inen kamyonet, park halinde bulunan 1 hafif ticari araçla 3 otomobile çarptı. Araçları bir süre önünde sürükleyen kamyonet, yaklaşık 250 metre gittikten sonra bir ilkokulun duvarına çarparak durdu. Bu sırada kamyonetin sahibi ile yanındaki kişi koşarak aracı durdurmaya çalıştı. Bu kişiler aracı durdurmayı başaramayınca kaçtı.
Tüm yaşananlar, saniye saniye bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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