HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Freni boşalan kamyonu böyle durdurmaya çalıştılar

Freni boşalan kamyonu böyle durdurmaya çalıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 09:43 | Son Güncelleme

Sivas’ta bir vatandaşın freni boşalan kamyonu elleriyle durdurmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgilere göre kaza, geçtiğimiz gün Sivas kent merkezinde meydana geldi.

Sivas’ta bir vatandaşın freni boşalan kamyonu elleriyle durdurmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre kaza, geçtiğimiz gün Sivas kent merkezinde meydana geldi. İki kişi park halindeki kamyondan yük indirdiği esnada freni boşalan araç hareket etti. Hareket eden kamyon, park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Hareket eden kamyondan yük indiren iki vatandaşın panik anları ve kayan kamyonu elleri ile tutmaya çalışması dikkat çekti. Kamyona elle müdahale sonuç vermezken hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım' 'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım'
15 Nisan'a kadar sürecek! Bugün başladı15 Nisan'a kadar sürecek! Bugün başladı
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
1/
En Çok Okunan Haberler
Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi
Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi
Kenti ayağa kaldıran koku! Kaymakam devreye girdi
Kenti ayağa kaldıran koku! Kaymakam devreye girdi
Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları! Gözyaşlarına boğuldu
Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları! Gözyaşlarına boğuldu
Yüzde 20 indirimin detayları belli oldu
Yüzde 20 indirimin detayları belli oldu
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
BAE'den skandal hamle! Türk Kızılay ekibi gözaltına alındı
BAE'den skandal hamle! Türk Kızılay ekibi gözaltına alındı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Diğer Haberler
Ordu'da ilginç olay: Kolonya kullandığı için denetimde alkollü çıktı, ceza yedi
İlginç olay! İçmedi ama alkollü çıktı, ceza yedi
Swinger çetesi operasyonu! Çoğu evli çift 69 kişi gözaltındaydı, yeni detaylar ortaya çıktı
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Mehmet Ceyhan'dan, Karatay'ın, 'karbonatlı suyla gargara' önerisiyle ilgili açıklama
Canan Karatay'ın, koronavirüse karşı önerisiyle ilgili açıklama
Şanlıurfa'da dehşete düşüren olay! Eşini eve kilitleyip günlerce işkence yaptı, kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyon başladı, 15 Nisan'a kadar sürecek
15 Nisan'a kadar sürecek! Bugün başladı
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.