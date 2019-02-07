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Freni boşalan kamyonu tarlaya sürdü, faciayı önledi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 16:06 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde freni boşalan kamyonun sürücüsü Ali Sallur, kamyonu boş tarlaya sürerek faciyı önledi.

Yasin DALKILIÇ/DEVELİ (Kayseri), (DHA) - KAYSERİ'nin Develi ilçesinde freni boşalan kamyonun sürücüsü Ali Sallur, kamyonu boş tarlaya sürerek faciyı önledi. Sallur, ilçe girişinde bulunan bir binaya 300 metre kala tarlaya sürdüğü kamyonla binaya çarpmaktan kurtuldu. Kaza, öğle saatlerinde Kayseri-Erciyes yolunun Develi girişinde meydana geldi. Ali Sallur (36) yönetimindeki 68 AY 311 plakalı yem yüklü kamyonun freni, Erciyes'ten aşağıya indiği sırada boşaldı. Sürücü Ali Sallur, hızı artan kamyonu, ilçe girişinde ikiye ayrılan yolun ortasındaki binaya yaklaşık 300 metre kala tarlaya sürdü. Tarlada sürüklenen kamyon devrildi. Kasasındaki yem çuvalları çevreye dağılan kamyonun sürücüsü Ali Sallur yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin araçtan çıkardığı yaralı sürücü, ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Görgü tanıkları, sürücünün, freni boşalarak hızlanan kamyonu tarlaya sürdüğünü, aksi halde ileride ikiye ayrılan yolun ortasında bulunan binaya çarpabileceğini söyledi. 2012 yılında aynı yerde yine freni boşalan başka bir kamyonun söz konusu binaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

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