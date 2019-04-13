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Freni boşalan kamyonun iş yerine girmesi güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 17:52 | Son Güncelleme

Freni boşalan kamyonun iş yerine girmesi güvenlik kamerasında

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, freni boşalan kamyonun kuaför salonuna girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mevlüt B. idaresindeki asfalt yüklü kamyonunun, dün Site Caddesi'ndeki bir kuaför salonuna girmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, kamyonun kuaför salonuna girmesi ile aracın kontrolsüz bir şekilde ilerlediğini gören küçük yaştaki bir yayanın kaçması yer aldı.

Mevlüt B. idaresindeki asfalt yüklü kamyon, dün Kızılcaoba Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde yol onarımı sırasında arızalanmış, sürücü aracı kontrol etmek için indiği sırada freni boşalan kamyon hareket etmeye başlamıştı.

Yol üstündeki araçlara çarparak ilerleyen kamyon, daha sonra Site Caddesi'ndeki bir apartmanın giriş katındaki kuaför salonuna girmiş, iş yerinde bulunan Pınar Karagenç ve Gülseren Acar yaralanmıştı.

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Elbistan kamyon Kaza kuaför salonu MOBESE

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