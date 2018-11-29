Freni boşalan kamyonun kamyonun lastikleri yandı

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA ADIYAMAN'da, freni boşalan hafriyat kamyonun lastikleri yandı. Olay, dün gece Adıyaman-Çelikhan karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Çelikhan yönüne ilerleyen Yüksel Aktulum yönetimindeki 31 FAZ 18 plakalı hafriyat kamyonunun freni boşaldı ve ardından arka lastikleri yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü kamyonu durdurarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından lastikler söndürülerek yangının büyümesi önlendi.

