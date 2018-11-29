HABER

Freni boşalan kamyonun kamyonun lastikleri yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 11:07 | Son Güncelleme

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA ADIYAMAN'da, freni boşalan hafriyat kamyonun lastikleri yandı.

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA ADIYAMAN'da, freni boşalan hafriyat kamyonun lastikleri yandı. Olay, dün gece Adıyaman-Çelikhan karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Çelikhan yönüne ilerleyen Yüksel Aktulum yönetimindeki 31 FAZ 18 plakalı hafriyat kamyonunun freni boşaldı ve ardından arka lastikleri yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü kamyonu durdurarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından lastikler söndürülerek yangının büyümesi önlendi.

İşte Çukur’un en sevilen karakterinin memleketi İşte Çukur’un en sevilen karakterinin memleketi
Hafriyat kamyonu devrildi; çekicisi su kanalına düştüHafriyat kamyonu devrildi; çekicisi su kanalına düştü
Erciyes'e tırmanırken yaralanan 2 dağcı kurtarıldıErciyes'e tırmanırken yaralanan 2 dağcı kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

Evinin önüne arabalarını park edenlere ceza mı geliyor? Flaş iddia

Evinin önüne arabalarını park edenlere ceza mı geliyor? Flaş iddia

AK Parti ve MHP ittifakında 3 il krizi!

AK Parti ve MHP ittifakında 3 il krizi!

Trafik polisine çığlık atan kadın akademisyen yeni haber! Sessizliğini bozdu

Trafik polisine çığlık atan kadın akademisyen yeni haber! Sessizliğini bozdu

Devler Ligi'nde geceye damga vuran maç!

Devler Ligi'nde geceye damga vuran maç!

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dağ köyündeki Katar sarayına ipek halı

Dağ köyündeki Katar sarayına ipek halı

Denizli'de okula gitmek istemeyen çocuk annesini bıçakladı

13 yaşındaki kız okula gitmemek için annesini bıçakladı!

Bursa'da 1700 zeytinle Atatürk portresi yaptılar

Bursa'da 1700 zeytinle Atatürk portresi yaptılar

Sahte hayırseverden gazetecilerin sorusuna şok yanıt: Ben polise cevap vermiyorum sana mı cevap vereceğim

'Saçmalama! Ben polise cevap vermiyorum sana mı...'

Balıkçının ağına takılan çapayla ilgili sorular yanıt buldu

Balıkçının ağına takılan çapayla ilgili sorular yanıt buldu

8 aylık bebeğe yapılan kahretti

8 aylık bebeğe yaptıkları kan dondurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.