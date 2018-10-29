Freni boşalan midibüs otomobile çarpıp, elektrik direğini devirdi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, freni boşaldığı belirtilen bir midibüs önce park halindeki otomobile, ardından elektrik direğine çarparak durabildi. Midibüsün çarptığı elektrik direği de bir başka otomobilin üzerine devrildi. Araçların ve sokağın boş olması sayesinde kazada ölen ya da yaralanan olmazken, mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Hatay Pazar Yeri yakınlarındaki 256 Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Çelik yönetimindeki 35 PDD 76 plakalı midibüs, yokuştan indiği sırada iddiaya göre freni boşaldı. Sürücü Çelik, midibüsü durdurmak için direksiyonu yol kenarındaki kaldırıma kırdı. Bu sırada, midibüs önce 09 L 2557 plakalı park halindeki otomobile, ardından yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk, 34 BKJ 173 plakalı park halindeki otomobilin üzerine düştü. Her iki otomobilde ve sokakta kaza sırasında kimsenin bulunmaması sayesinde, ölen ya da yaralanan olmadı. Kazadan yara almadan kurtulan midibüs sürücüsü Mehmet Çelik'in haber vermesiyle gelen ekipler, direkteki elektrik akımını kesti. Mahallede korkulu anlar yaşanmasına neden olan kazayla ilgili, polis soruşturma başlattı.

Mahalle sakinlerinden Gülfer Yazıcıoğlu, sokaktaki yokuşun çok dik olduğunu ve sürücülerin bu nedenle kaza yaptığını belirterek, "Çocuklarımız, torunlarımız oyun oynamak için sokağa çıkmak istediklerinde tedirgin oluyoruz" dedi.