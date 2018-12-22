Freni boşalan midibüsün altında kalan kadın öldü

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),(DHA) - KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde freni boşaldığı iddia edilen midibüsün altında kalan Lehan Yücel (47), olay yerinde yaşamını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Lüleburgaz'ın Siteler Mahallesi Arda Caddesi üzerinde meydana geldi. F.D., işçi servisi olan 39 SB 758 plakalı midibüsünü camlarını silmek için park etti. Midibüs, bir anda hareket ederek, marketten dönen ve elinde alışveriş poşetleri ile yürüyen Lehan Yücel'e çarparak altına aldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sıkıştığı minibüsün altından çıkardıkları Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin gözaltına aldığı midibüs sürücüsü F.D., aracının camlarını silmek için park ettiğinde freni boşaldığını iddia etti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI



