Freni boşalan minibüs otomobilin üzerine devrildi

Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, freni boşalan minibüs sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı şeritten gelen otomobilin üzerine devrildi. Kazada, iki sürücü de yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Mollabey Çatak yolunda meydana geldi. Muharrem Demircan yönetimindeki 67 M 9432 plakalı minibüsün iddiaya göre freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon konürolünü yitirdiği minibüs, karşı yöndaen gelen Mehmet Mutlu yönetimindeki 67 SK 549 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada, iki sürücü yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Muharrem Demircan ve Mehmet Mutlu Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alıhah yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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