HABER

Freni boşalan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 23:53 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde, freni boşalan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu sürücü Hasan Ali Gürsoy (57) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Freni boşalan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

Efendi ERKAYIRAN/SUMBAS (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde, freni boşalan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu sürücü Hasan Ali Gürsoy (57) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.45 sıralarında Yeşilyayla köyünde meydana geldi. Hasan Ali Gürsoy yönetimindeki 80 S 7112 plakalı minibüs, iddiaya göre frenin boşalması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada, minibüsten dışarı fırlayıp, aracın altında kalan sürücü Gürsoy olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsteki Can Sarıca, Osman Poduk, Metin Görünmez, Yunus Emre Başdoğan ve Yunus Yorulmaz ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kadirli Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Freni boşalan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralıFreni boşalan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralıFreni boşalan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

Hayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenlerHayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenler
Kahramanmaraş’ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralıKahramanmaraş’ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı
Eski ortağını kıraathane önünde silahla yaraladıEski ortağını kıraathane önünde silahla yaraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

'Göğüslerim sarktı' diyerek gündem olmuştu! Artık daha da ünlü!

'Göğüslerim sarktı' diyerek gündem olmuştu! Artık daha da ünlü!

Mahkemeden otogarın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

Mahkemeden otogarın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.