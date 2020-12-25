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Freni boşalan nakliyat kamyonu 10 metre yükseklikten boş alana uçtu

25.12.2020 11:33 | Son Güncelleme:
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Freni boşalan nakliyat kamyonu 10 metre yükseklikten boş alana uçtu

Kağıthane’de freni boşalan nakliye kamyonu, yaklaşık 10 metre yükseklikten boş alana uçtu.

Kağıthane’de freni boşalan nakliye kamyonu, yaklaşık 10 metre yükseklikten boş alana uçtu. Kazayı iki kişi hafif sıyrıklarla atlatırken, eşyaları taşınan kadın gözyaşlarına boğuldu.
Edinilen bilgilere göre olay Talatpaşa Mahallesi Zeybek Sokak’ta meydana geldi. Ev taşıyan bir aile, nakliye için bir kamyon çağırdı. Eşyaların yüklendiği sırada aniden kamyon kaymaya başladı. Bu sırada kamyonun şoförü ve yanındaki bir kişi aracın peşinden koştu. Kaldırımı aşan kamyon, yaklaşık 10 metre yükseklikte aşağıdaki boş alana uçtu. Kazayı şoför ve yanındaki kişi hafif sıyrıklarla atlattı.
Evini taşınan kadın, eşyaların halini görünce gözyaşlarına boğuldu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Freni boşalan nakliyat kamyonu 10 metre yükseklikten boş alana uçtu

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