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Freni boşalan nakliyat kamyonu, boş alana böyle uçtu

25.12.2020 12:12 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de freni boşalan nakliyat kamyonunun boş alana uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Kağıthane’de Talatpaşa Mahallesi Zeybek Sokak’ta sabah saatlerinde yaşanan olayda ev taşınması için eşya yüklenen nakliyat kamyonu kaymaya başlamış ve yaklaşık 10 metre yükseklikten boş alana uçmuştu.

Kağıthane’de freni boşalan nakliyat kamyonunun boş alana uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kağıthane’de Talatpaşa Mahallesi Zeybek Sokak’ta sabah saatlerinde yaşanan olayda ev taşınması için eşya yüklenen nakliyat kamyonu kaymaya başlamış ve yaklaşık 10 metre yükseklikten boş alana uçmuştu. Kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkıt. Görüntülerde kamyon eşya taşındığı sırada birden yokuş aşağı kaymaya başlıyor. Şoför ve yanındaki kişiler kamyonun peşinden koşuyor. Bir süre sonra kaldırımı aşan kamyon, boş alana uçuyor.
Öte yandan eşyaları taşınan ev sahibi Merve A., yaşananları gözyaşlarıyla anlattı. Eşinin vatani görevini yapmak üzere Şırnak’ta askerlik yaptığını söyleyen Merve A., "Kağıthane’den Gaziosmanpaşa’ya taşınacaktık. Kamyonun frenleri tutmadı ama önüne takoz koymamışlar kendileri de kabul etti. Uçurumdan aşağı yuvarlandı.
Bütün eşyalarımız gitti. Sürekli arıyor yeni evimize taşındığımızı söyledim, bir şey diyemedim. Şu an şoktayım inanamıyorum böyle bir şey olduğuna. Milyonda bir olacak şey bizim başımıza geldi. Her şey kırıldı. Yemek takımlarım beyaz eşyalar hepsi kırık" ifadelerini kullandı.

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