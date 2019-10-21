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Freni boşalan nakliye kamyonu 9 araca çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 17:56 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde freni boşalan nakliye kamyonu, park halindeki ve seyir halindeki 9 araca çarptı.

Gökhan CEYLAN- İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Çankaya ilçesinde freni boşalan nakliye kamyonu, park halindeki ve seyir halindeki 9 araca çarptı. Kazada, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Çankaya ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi'ndeki John Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. Gaziosmanpaşa Mahallesi'nden Çayyolu Mahallesi'ne eşya taşıyan Ayhan A. yönetimindeki 06 BKU 602 plakalı nakliye kamyonu, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Yokuş aşağı inen kamyon, önce seyir halindeki araçlara ardından da park halindeki araçlara çarptı. Ayhan A. daha sonra yavaşlamak için Bestekar Caddesi'ne girdi. Kamyon burada da bir otomobile çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, kamyonun çarptığı bir aracın sürücüsü hafif yaralandı. Yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza sırasında caddede olduğunu belirten Can Yılbaş, "Yukarıdan bir ses geldi önce 'Aracın freni patladı' diye. Sonrasında 2 aracın kaldırıma çıkarak kaçmaya çalıştığını gördüm. Sonra kamyon yokuştan aşağı inerken 2-3 arabaya vurdu. Ama bence kamyonun şoförü kazayı en az hasarla atlattı. Çünkü aşağı doğru inse 20-25 araca çarpabilirdi. Çünkü aşağıda trafik daha yoğun."

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