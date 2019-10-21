HABER

Freni boşalan nakliye kamyonu 9 araca çarptı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 17:59 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çankaya ilçesinde freni boşalan nakliye kamyonu, park halindeki ve seyir halindeki 9 araca çarptı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde freni boşalan nakliye kamyonu, park halindeki ve seyir halindeki 9 araca çarptı. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Çankaya ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi'ndeki John Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. Gaziosmanpaşa Mahallesi'nden Çayyolu Mahallesi'ne eşya taşıyan Ayhan A. yönetimindeki 06 BKU 602 plakalı nakliye kamyonu, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Yokuş aşağı inen kamyon, önce seyir halindeki araçlara ardından da park halindeki araçlara çarptı. Ayhan A. daha sonra yavaşlamak için Bestekar Caddesi'ne girdi. Kamyon burada da bir otomobile çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, kamyonun çarptığı bir aracın sürücüsü hafif yaralandı. Yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza sırasında caddede olduğunu belirten Can Yılbaş, "Yukarıdan bir ses geldi önce 'Aracın freni patladı' diye. Sonrasında 2 aracın kaldırıma çıkarak kaçmaya çalıştığını gördüm. Sonra kamyon yokuştan aşağı inerken 2-3 arabaya vurdu. Ama bence kamyonun şoförü kazayı en az hasarla atlattı. Çünkü aşağı doğru inse 20-25 araca çarpabilirdi. Çünkü aşağıda trafik daha yoğun."

Görüntü Dökümü:
-Olay yerinden görüntü
-Kamyondan ve araçlardan görüntü
-Vatandaş ile röp
Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)-

PARTNER Dünyanın en sıra dışı yerleri Dünyanın en sıra dışı yerleri
Kahraman esnaf o anları anlattıKahraman esnaf o anları anlattı
'Fark edilmek için değil, fark yaratmak için çalışın''Fark edilmek için değil, fark yaratmak için çalışın'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

MSB'den son dakika açıklaması!

MSB'den son dakika açıklaması!

'İhale' krizi büyüyor! İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

'İhale' krizi büyüyor! İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü korkuttu

Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü korkuttu

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Parti Sözcüsü Öztrak'tan 'Suriyeliler' açıklaması!

CHP Parti Sözcüsü Öztrak'tan 'Suriyeliler' açıklaması!

Emine Bulut cinayeti davasında müebbet hapis kararına savcılıktan itiraz

Emine Bulut davasında Başsavcılık’tan flaş hamle!

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bu bir ateşkes değildir

Bakan Akar 120 saat biterken uyardı!

Rasulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı

Teröristlerin tünel sistemi ortaya çıkarıldı

İstiklal Caddesi'nde hareketlilik

İstiklal Caddesi'nde hareketlilik

İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi

Dikkat! Bu ilçelerde su kesintisi olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.