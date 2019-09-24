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Freni boşalan otobüs, iş yerine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 14:30 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, eğimli yolda park halindeyken freni boşalan belediye otobüsü, geriye hareket edip bir apartmanın zemin katındaki boş iş yerine girdi.

Freni boşalan otobüs, iş yerine girdi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, eğimli yolda park halindeyken freni boşalan belediye otobüsü, geriye hareket edip bir apartmanın zemin katındaki boş iş yerine girdi.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşıyan 20 BB 052 plakalı belediye otobüsünün ismi öğrenilemeyen şoförü, aracını, 114 Sokak üzerine park etti. Şoför indikten kısa süre freni boşalan otobüs, eğimli yolda geriye gitmeye başladı. Yaklaşık 100 metre giden otobüs, bir apartmanın zemin katındaki boş iş yerinin camlarını kırıp, içeri girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Apartmanda oturanlar ise gürültüye çıkıp bakınca, iş yerine giren otobüsü gördü. Araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çekildi.

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Freni boşalan otobüs, iş yerine girdiFreni boşalan otobüs, iş yerine girdiFreni boşalan otobüs, iş yerine girdi

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