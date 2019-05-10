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Freni boşalan otomobil merdivenlerden uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 07:40 | Son Güncelleme

Ankara''da freni boşalan otomobil, merdivenlerden uçarak park halindeki otomobile çarptı. Kazada otomobilin ön camından fırlayan sürücü yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 GG 894 plakalı otomobil, 1392. sokakta geri manevra yaptığı sırada, iddiaya göre freninin boşalması sonucu, alt sokağa inen merdivenlere girdi.

Basamaklardan yaklaşık 50 metre aşağı uçan otomobil, 1409. sokakta park halindeki 06 SC 914 plakalı otomobile çarparak durdu.
Kaza sırasında ön camdan fırlayan sürücü yaralanırken, 2 otomobilde de hasar oluştu.
Kaza gürültüsünü duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)
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Ankara otomobil

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