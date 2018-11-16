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Freni boşalan otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 17:57 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde park halindeyken freni boşalan otomobil, park halindeki başka otomobile çarptı.

Freni boşalan otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Mustafa AKÇAY/HİSARCIK (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde park halindeyken freni boşalan otomobil, park halindeki başka otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Kadılar Caddesi'nde meydana geldi. Ali Altınışık, 43 FC 684 plakalı otomobilini cadde üzerinde yokuşa park edip, alışverişe gitti. Park halindeki otomobil freninin boşalması sonucu aniden hareket etmeye başladı. Ön koltukta oturan Ali Akyol aracı durdurmaya çalıştı, ancak başaramadı. Hareket halindeki otomobil, Kadılar Caddesi'nde park halindeki Osman Bilgin'e ait 43 PG 405 plakalı otomobile çarparak durabildi.
Kazada, freni boşalan otomobilde bulunan Ali Akyol başından hafif yaralandı. Akyol, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Freni boşalan otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

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