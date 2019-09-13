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Freni boşalan otomobil üniversite öğrencilerine çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 20:45 | Son Güncelleme

Freni boşalan otomobil üniversite öğrencilerine çarptı: 2 yaralı

Karabük'te, park halindeyken freni boşalan otomobilin çarptığı iki üniversite öğrencisi yaralandı.

Erdal K.'ye ait 78 SC 093 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda park halindeyken, freninin boşalması üzerine hareket etti.

Akaryakıt istasyonundan kara yoluna inen otomobil, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Şahin ve Sedef Şit'e çarptıktan sonra durdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karabük Üniversitesinde öğrenci oldukları belirlenen yaralıları, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

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