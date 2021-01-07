HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Freni boşalan sondaj makinesi yüklü kamyon apartmanın bahçesine uçtu

Freni boşalan sondaj makinesi yüklü kamyon apartmanın bahçesine uçtu

07.01.2021 13:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da kontrolden çıkan sondaj makinesi yüklü kamyon kontrolden çıkıp apartmanın bahçesindeki barbekünün ve kamelyanın üzerine devrildi.

Antalya’da kontrolden çıkan sondaj makinesi yüklü kamyon kontrolden çıkıp apartmanın bahçesindeki barbekünün ve kamelyanın üzerine devrildi. İş makinesinin şoförü beton zemine çarparak parçalanan kabinden şans eseri yaralı olarak kurtulurken, kamelyada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.
Kaza, Sarılar Mahallesi 3106 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Bıçaklı’nın kullandığı üzerinde sondaj makinesi bulunan 07 06 41 plakalı kamyon dik rampadan çıktığı sırada, başka bir araca yol vermek amacıyla durdu. Freni boşalan kamyon geri geri rampa aşağı inerken hızla yol kenarında bulunan apartmanın bahçesine yuvarlandı.
Bahçe duvarını aşarak içerisinde barbekü de bulunan kamelyanın üzerine devrilen kamyonun sürücüsü Hasan Bıçaklı, beton zemine çarparak parçalanan şoför kabininden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Yaralanan Bıçaklı, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Kazayı bekliyorduk"
İş makinesinin bahçesine devrildiği apartmanın zemin katında oturan kadın, rampanın çok dik olması nedeniyle bu kazayı her zaman beklediklerini belirterek, “Bir anda büyük bir gürültü ile pencereye koştuk ve kamyonu gördük. Kamelyada kimsenin olmaması ve şoförün kazayı yaralı olarak atlatması büyük bir şans” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saniyelerle kurtuldu! Saniyelerle kurtuldu!
Yerli aşı için Almanya'dan alınan malzemeleri çalmışlarYerli aşı için Almanya'dan alınan malzemeleri çalmışlar
Hakim nasıl olunur? İdari, mali, ticari hakim olma yoluHakim nasıl olunur? İdari, mali, ticari hakim olma yolu
1/

En Çok Okunan Haberler

Trump yanlılarının Kongre baskınına dünyadan tepkiler

Trump yanlılarının Kongre baskınına dünyadan tepkiler

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs aşısı genelgesi

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs aşısı genelgesi

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

Bu sefer de Jenner'a özendi! Kucak pozu olay oldu

Bu sefer de Jenner'a özendi! Kucak pozu olay oldu

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti

Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

Yerli aşı için Almanya'dan ithal edilen malzemeleri çalan çete yakalandı

Yerli aşı için Almanya'dan alınan malzemeleri çalmışlar

MEB'den hayat boyu öğrenme kurumları için 'yüz yüze eğitim' kararı

MEB'den o kurumlar için flaş yüz yüze eğitim kararı

Hrant Dink cinayeti davasında hakkında tutuklama kararı çıkartılan Veysal Şahin, Adana'da yakalandı

Hrant Dink cinayeti davasında flaş gelişme! O isim yakalandı

İstanbul'a kahreden olay! Çantasına taş doldurup denize atladı

İstanbul'a kahreden olay! Çantasına taş doldurup denize atladı

PTT personel alımı 2021 son durum... PTT 55 bin personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapacak? PTT başvuru şartları ve evrakları neler?

PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak?

Ege'de hareketli anlar! Karasularını ihlal eden Yunan botları engellendi

Ege'de hareketli anlar! Yunan botları engellendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.