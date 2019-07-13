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Freni boşalan su tankeri yola devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 23:55 | Son Güncelleme

Freni boşalan su tankeri yola devrildi

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da freni boşalan belediyeye ait su tankeri, park halindeki iki otomobile çarparak yola devrildi.

Alınan bilgiye göre, Küçük Çamlıca Mahallesi'nde park ve bahçe sulaması yapan Üsküdar Belediyesine ait su tankeri, Başak Çıkmazı'nda yokuş çıkarken arızalandı.

Durumu fark eden sürücü, geri geri gitmeye başlayan aracın herhangi bir yere zarar vermeden boş araziye girmesi için manevra yaptı. Bunun üzerine su dolu tanker, sokaktaki iki otomobile çarparak yola devrildi. Sürücü ve yanındaki bir işçi tankerden son anda inmeyi başardı.

Tanker, trafik ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Küçük Çamlıca su tankeri devrildi Üsküdar

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