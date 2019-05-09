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Freni boşalan tır karşı şeride geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 17:04 | Son Güncelleme

Bolu'da park halindeki tırın freninin boşalması sonucu akan trafikte karşı şeride geçmesi kameralara yansıdı - Tıra yetişmeye çalışan sürücü düşerek yaralandı

Bolu'da park halindeyken freni boşalan tır, akan trafikte yolun karşı şeridine geçtikten sonra yol kenarındaki yamaca çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun Dağkent mevkinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda park halinde bekleyen tırın freni boşaldı.

Akaryakıt istasyonundan çıkarak D-100 kara yoluna çıkan tır, akan trafikte yolun karşı şeridine geçti. Karşı şeritte ilerleyen sürücüler ise tıra çarpmamak için yavaşladı. Tır, yol kenarında bulunan yamaca çarparak durdu.

Öte yandan akaryakıt istasyonunda alışveriş yapan tır sürücüsü ile burada çalışanlar tıra yetişebilmek için arkasında koştu. Tır sürücüsü, koşarken dengesini kaybederek yola düştü.

Hafif yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Bolu freni boşalan tır Kaza

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