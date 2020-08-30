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Freni boşalan tır, önce araçlara çarptı ardından binanın bahçesine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 00:10 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde park halinde bulunan bir tır freninin boşalması sonucu önce bir otomobil ve kamyonete çarptı ardından bir binanın bahçesine girdi.Kaza, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi üzerinde meydana geldi.

İzmir’in Bornova ilçesinde park halinde bulunan bir tır freninin boşalması sonucu önce bir otomobil ve kamyonete çarptı ardından bir binanın bahçesine girdi.
Kaza, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen ve park halindeki içerisinde beyaz eşyaların bulunduğu 35 RA 133 plakalı tır, 20 F 8760 plakalı dorsesi ile birlikte biranda hareket etmeye başladı. Yokuş aşağı kontrolsüz bir şekilde ilerleyen tır önce park halinde bulunan 35 POH 94 plakalı Ford marka kamyonete ardından da 35 GB 752 plakalı Opel marka otomobile çarptı. Çarpanın etkisiyle savrulan tır daha sonrada 3 katlı bir binanın bahçe duvarını yıktıktan sonra durabildi. Olayın ardından vatandaşlar tarafından polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Adrese gelen ekiplerce çevre güvenliği sağlanırken, tır olay yerine çağırılan çekiciler vasıtasıyla binanın bahçesinden çıkarıldı.
Öte yandan, yaşanılan kazada ölü ya da yaralının olmaması ise yüreklere su serpti. Polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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