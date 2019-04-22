Freni boşalan TIR, pazara daldı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, park halindeki TIR, freni boşalınca semt pazarına girdi. TIR, bir minibüs ile pazar tezgahlarına çarparak dururken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Olay, sabah saatlerinde Haliliye Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Yurteri'ye ait 42 FBM 06 plakalı TIR'ın park halindeyken freni boşaldı. Hareket eden gübre yüklü TIR, mahallede kurulan semt pazarına daldı. TIR, pazar tezgahları ile Mustafa Kaya’ya ait 63 N 6478 plakalı minibüse çarparak durabildi. Sabah saatleri olması nedeniyle pazarda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, pazarcı Mustafa Düzbayır, "Tezgahı kurduğumuz sırada TIR'ın geldiğini gördük ve kaçtık. Freni boşalmış. TIR bizim tezgah ile bir minibüse çarptı. Neyse ki yaralanan olmadı" dedi.

