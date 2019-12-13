Freni boşalan tır şarampole devrildi: 1 ölü

Karabük’te frenleri boşalan mermer yüklü tır şarampole devrildi. Polis ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük-Bartın Karayolu Kirkille mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine seyreden Alper Çiftçi (40) idaresindeki 06 BN 8532 plakalı mermer yüklü tır iddiaya göre rampa aşağıya indiği sırada bir anda frenleri boşaldı. Tırın frenlerinin boşaldığını fark eden sürücü, durumu önce bağlı olduğu şirket yetkililere bilgi verdi. Bunun ardından hızla rampa aşağıya inen tır Kirkille mevkiinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Bu sırada uygulama noktasında bulunan polis ekiplerinin tırın şarampole yuvarlandığını fark ederek koşarak olay yerine vardıktan sonra sürücüyü güçlükle dışarı çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansıyla hastaneye kaldırılan sürücü Çiftçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

