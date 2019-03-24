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Freni boşalan tırın ticari araca çarpma anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 13:30 | Son Güncelleme

Mersin’in Mut ilçesinde geçen hafta bir tırın, yükü boşaltılırken kendiliğinden hareket ederek park halindeki hafif ticari araca çarptığı kazanının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.20 Mart tarihinde meydana gelen kazada, Mut-Karaman karayolu Atatürk Bulvarı eski Ermenek yol ayrımında park halindeki 70 AG 896 plakalı tır, içerisindeki unların boşaltılması sırasında bir anda hareket ederek yolda ilerlemeye başladı.

Freni boşalan tırın ticari araca çarpma anı kamerada

Mersin’in Mut ilçesinde geçen hafta bir tırın, yükü boşaltılırken kendiliğinden hareket ederek park halindeki hafif ticari araca çarptığı kazanının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
20 Mart tarihinde meydana gelen kazada, Mut-Karaman karayolu Atatürk Bulvarı eski Ermenek yol ayrımında park halindeki 70 AG 896 plakalı tır, içerisindeki unların boşaltılması sırasında bir anda hareket ederek yolda ilerlemeye başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, tır şoförü Atilla Cüce, aracı durdurmak için koşarak içerisine binmesine rağmen tırı durdurmayı başaramadı.
Kendi başına yolda giden tır, market önünde park halindeki 42 FEL 82 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle tırda ayağı takılan tır sürücüsü Atilla Cüce yaralandı. Tırın çarptığı araç ise kullanılamaz hale geldi. Yaralı tır şoförü Atilla Cüce, Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Freni boşalan tırın ticari araca çarpma anı kamerada

Freni boşalan tırın ticari araca çarpma anı kamerada

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