Freni boşalan vinç kaldırıma çıktı faciadan dönüldü

Gaziantep’te, kavşaktan dönüş yaptığı esnada freni boşalan vinç kimseye çarpmamak için yüksek kaldırıma çıktı. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu caddede kimsenin burnu bile kanamazken, facianın eşiğinden dönüldü. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Burak Mahallesi 41 nolu cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 26 nolu cadde üzerindeki kavşaktan 41 nolu caddeye dönüş yapan 27 AAS 990 plakalı vincin freni boşaldı. Freni boşalan vinç bir anda hızlanmaya başlayınca aracı kontrol etmek isteyen sürücü Murat B., kimseye çarpmamak için cadde üzerindeki mobilya mağazasının önünde bulunan yüksek kaldırıma çıkarak aracı durdurabildi.

Olay anı saniye saniye kaydedildi

Kaza anları ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, freni boşalan vincin orta refüjdeki trafik işaret levhalarına çarptıktan sonra karşı şeride geçerek mobilya mağazasının önündeki yüksek kaldırıma çıkma anları ve o andaki panik anları dikkat çekti. Araç ve yaya trafiğinin çok yoğun olduğu cadde üzerinde yaşanan kazada şoförün ani menavrasıyla kimsenin burnu bile kanamazken, olay yerine koşan vatandaşlar sürücüyü su içererek sakinleştirmeye çalıştı.