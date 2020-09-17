HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Freni boşalan vinç otomobili ezdi, şarampole uçtu

Freni boşalan vinç otomobili ezdi, şarampole uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 13:12 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde freni boşalan vinç, önce bir otomobili ezdi, ardından şarampole uçtu.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde freni boşalan vinç, önce bir otomobili ezdi, ardından şarampole uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Geriş Mahallesi Gümüşkaya Jandarma Karakolu’na yakın bir bölgede Erdemli Caddesi 7. sokakta yokuş aşağı inen vincin iddiaya göre freni boşaldı. Sürücü önce yol kenarındaki duvara çarparak aracı durdurmaya çalıştı. Yol kenarındaki beton direği yıkıp, çöp konteynerini altına alarak ilerlemeye devam eden vinç, daha sonra yol kenarında park halindeki bir otomobili önüne kattı. Hızını alamayan araç, Gümüşlük-Yalıkavak yolunun alt kısmındaki 30 metrelik şarampole uçarak ters döndü. Kazada, vinç şoförü ile hamile eşi ve otomobil içerisindeki iki kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu Survivor başka! Sosyal medyada olay oldu Bu Survivor başka! Sosyal medyada olay oldu
Kayseri'de vaka sayısının artmasının nedeni düğünler ve temaslı hastaların söylenmemesiKayseri'de vaka sayısının artmasının nedeni düğünler ve temaslı hastaların söylenmemesi
Özel okullarda indirim olacak mı?Özel okullarda indirim olacak mı?
1/
En Çok Okunan Haberler
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Taşıyıcı annelik kavgası! 'Fuhuş yaptığını...'
Taşıyıcı annelik kavgası! 'Fuhuş yaptığını...'
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Diğer Haberler
Halil Sezai'nin darp ettiği Hüseyin Meriç'in oğlu: Babamın çığlıklarıyla uyanıyorum
Babamın çığlıklarıyla uyanıyorum
Şanlıurfa'da baba vahşeti! 2 gün boyunca çocuklarına işkence yaptı
Tam anlamıyla vahşet! 2 gün boyunca işkenceye maruz kaldılar
Nefes borusuna salatalık kaçan genç hayatını kaybetti
Nefes borusuna salatalık kaçan genç hayatını kaybetti
Rize'de bomba süsü verilmiş paket panik yarattı
Rize'de bomba süsü verilmiş paket panik yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı yapıldı! Son durumu canlı yayında açıkladılar
Türkiye'de ilk koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama
Bursa’da kaçak dişçi baskını
Bursa’da kaçak dişçi baskını
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.