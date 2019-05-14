Freni boşalan yolcu minibüsü, başka minibüse çarptı: 12 yaralı

Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da yolcu taşıyan minibüs, freni boşalınca başka bir yolcu minibüsüne çarptı. Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Diclekent Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 21 M 0253 plakalı minibüs, freni boşalınca önünde ilerleyen 21 M 0121 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Kazada 2 minibüste bulunan 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen minibüsler, otoparka çekildi.

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