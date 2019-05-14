HABER

Freni boşalan yolcu minibüsü, başka minibüse çarptı: 12 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 12:58 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da yolcu taşıyan minibüs, freni boşalınca başka bir yolcu minibüsüne çarptı.

Freni boşalan yolcu minibüsü, başka minibüse çarptı: 12 yaralı

Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da yolcu taşıyan minibüs, freni boşalınca başka bir yolcu minibüsüne çarptı. Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Diclekent Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 21 M 0253 plakalı minibüs, freni boşalınca önünde ilerleyen 21 M 0121 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Kazada 2 minibüste bulunan 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen minibüsler, otoparka çekildi.
FOTOĞRAFLI

Freni boşalan yolcu minibüsü, başka minibüse çarptı: 12 yaralıFreni boşalan yolcu minibüsü, başka minibüse çarptı: 12 yaralıFreni boşalan yolcu minibüsü, başka minibüse çarptı: 12 yaralı

Dünyanın gözü onlarda! İşte birinci isimDünyanın gözü onlarda! İşte birinci isim
'Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali' başlıyor'Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali' başlıyor
Van'da 500 kilo kaçak avlanan inci kefali ele geçirildiVan'da 500 kilo kaçak avlanan inci kefali ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

Mustafa Yeneroğlu'ndan istifa iddialarına yanıt

Mustafa Yeneroğlu'ndan istifa iddialarına yanıt

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Ünlü oyuncunun evinde intihar etti!

Ünlü oyuncunun evinde intihar etti!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

Siparişleri götürürken kazada can verdi

Siparişleri götürürken kazada can verdi

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımlarının ardından açıklama!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.