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  4. Freni patladı: 9 aracı kağıt gibi ezdi... Kaza görüntüleri ortaya çıktı!

Freni patladı: 9 aracı kağıt gibi ezdi... Kaza görüntüleri ortaya çıktı!

26.09.2024 09:21
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26.09.2024 09:21
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Hatay'da kum yüklü bir hafriyat kamyonunun fren sisteminde arıza meydana geldi. Kamyonun diğer araçları kağıt gibi ezip 5 kişiyi yaraladığı korkunç kazadan gelen görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz Pazar günü Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde fren sisteminde arıza yaşanan Mercedes Benz marka kum yüklü hafriyat kamyonu, seyir halindeki ve park halindeki toplam 9 araca çarptı. Kazada hurdaya dönen araçlarda bulunan 5 vatandaşta yaralanmıştı.

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GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Feci kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken kazaya ait araçların kağıt gibi ezildiği ana ait görüntü ortaya çıktı. Görüntüde; hafriyat kamyonun park halindeki ve seyir halindeki araçları adeta biçtiği görüldü. Hatay Valiliği, bölgede sıklıkla yaşanan tır ve kamyon kazaları sonrası tonajlı araç trafiğine kapalı cadde ve sokakları araçların kullanmaması için sıkı denetim başlattı.

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"ÖLÜMDEN DÖNDÜK, 2 ADIMLIK PAYLA KURTULDUK"

Kazaya iş yerinde yakalanan esnaf Tuncay Demirel, iş yerinin zarar gördüğünü belirterek “Geçtiğimiz Pazar günü yaşanan hafriyat kamyonu kazasında mevcut iş yerimizde babamla birlikte ölümden döndük, neredeyse 2 adımlık kıl payı hareketle kurtulduk. Burada bayağı maddi ve manevi zarara uğradık. İş yerimiz yaklaşık 200 bin TL'lik zarar gördü. Zararımızın firma tarafından karşılanmasını istiyoruz. Bizi Allah korudu, büyük bir faciadan dönüldü. Biz burada büyük bir depremi yaşamış bir halk olarak neredeyse ikinci depremi yaşadık. 9 tane araç pert oldu, kazanın sesi çok kötüydü” dedi.

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Hatay kaza
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