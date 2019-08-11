Freni patlayan çekici binanın bahçesindeki korkuluklara çarparak durabildi

Hızla yokuş aşağı kaymaya başlayan araç, önce yol kenarındaki iki otomobile çarptı. Aracı durduramayan sürücü, daha sonra bir binanın önündeki araca ve binanın bahçesindeki demir korkuluklara çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, aracın çarptığı 3 otomobilde hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de üzerinde araç bulunan çekici iddiaya göre yokuş aşağı indiği sırada freninin patlaması sonucu kaymaya başladı. Park halindeki 3 araca çarparak hasar veren çekici, bir binanın bahçesindeki demir korkuluklara çarparak durabildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza sırasında büyük bir gürültü duyduğunu söyleyen mahalle sakini Hilmi Öğütçü, "Ben mutfaktaydım bir gürültü koptu. Sonra sokaktan bağrışma sesleri geldi. Balkondan baktığımda çekici bir anda frenleri patlamış aşağıya doğru kayıyordu. İnsanlar 'frenler patladı kaçın' diye bağırıyordu. Çekici önce iki araca hasar verdi. Ölü ya da yaralı yok. Büyük bir cesaret gösteren aracın şoförü, kayan aracı çocuk parkının duvarlarına sürterek ve park halindeki araca çarptırarak aracı durdurmayı başarıyor. Ölü ya da yaralı olmaması gerçekten bir mucize. Sokakta fazla insan yoktu zaten insanlar bağırınca herkes kaçmaya başladı" dedi.

