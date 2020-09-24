Freni patlayan kamyon, kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde freni patlayan kamyonun, başka bir kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cemal Karataş’ın kullandığı 06 SN 401 plakalı kamyon freninin patlaması sonucu, aynı yönden giden önündeki Sadettin Tatlı idaresindeki 01 V 5678 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada her iki kamyon şarampole yuvarlanırken, sürücülerden Karataş, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Diğer kamyon sürücüsü ise ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen kamyondan duman çıkması üzerine soğutma çalışması yaparken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

