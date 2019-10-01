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Freni patlayan kamyon mahalleyi savaş alanına çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 15:53 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde, freni tutmayan park halindeki hafriyat kamyonu, mahalledeki 9 aracı biçerek durabildi.Olay, bugün saat 14.30 sularında Bornova ilçesi 5711/5 Sokak’ta meydana geldi.

Freni patlayan kamyon mahalleyi savaş alanına çevirdi

İzmir’in Bornova ilçesinde, freni tutmayan park halindeki hafriyat kamyonu, mahalledeki 9 aracı biçerek durabildi.
Olay, bugün saat 14.30 sularında Bornova ilçesi 5711/5 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 35 HB 0031 plakalı kamyon, park halindeyken bilinmeyen bir sebeple yokuş aşağı kaymaya başladı. Eğim sebebiyle hız kazanan hafriyat kamyonu, bir apartmanın kapısına çarptıktan sonra sokakta park halinde bulunan araçları önüne katarak ilerlemeyi sürdürdü. Son olarak iki aracı altına alan hafriyat kamyonu, bir apartmanın duvarına çarparak durabildi. Sesleri duyan mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri de sevk edilirken, mahalle adeta savaş alanına döndü. Kamyonun çarptığı bir apartmanda su borusu patlarken, kamyon dahil 10 araçta maddi hasar meydana geldi. Olay anında sokakta herhangi bir vatandaşın bulunmaması ise faciayı önledi. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından hasar gören araçlar kaldırıldı.

“Allah korudu”
Olayı gören mahalle sakinleri yaşadıkları şoku anlattı. Kazanın yaşandığı sırada sokakta kimsenin bulunmamasına dikkat çeken Bayrak Çakır, "Kaza anında dükkandaydık. Sesi duyup çıkmamızla kamyonu görmemiz bir oldu. Hemen araçlarda insan olup olmadığını kontrol ettik. Kargaşadan ne olduğunu anlayamadık. Duyduğumuza göre kamyonun freni boşalmış. Bu olay birkaç saat sonra olsaydı çok daha kötü şeyler olabilirdi. Çünkü okuldan çıkan çocuklar mahallede oynuyorlar. Aileler dışarıda oluyor. Mal kaybı var; ama kimsenin canının yanmaması tesellimiz oldu. Allah korudu” dedi.
Görgü tanıklarından Levent Garip ise “Freni patladığı söylenen kamyon arabaları önüne katarak gelip binanın önünde durdu. Olayı gördükten sonra hemen koşup geldik. Arabaların içinde biri olup olmadığını kontrol ettik. Tek tesellimiz can kaybı yaşanmaması oldu” diye konuştu.

Freni patlayan kamyon mahalleyi savaş alanına çevirdi

Freni patlayan kamyon mahalleyi savaş alanına çevirdi

Freni patlayan kamyon mahalleyi savaş alanına çevirdi

Freni patlayan kamyon mahalleyi savaş alanına çevirdi

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