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Freni patlayan midibüs restorana daldı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 18:58 | Son Güncelleme

İstanbul’da TEM otoyolunda yolcu almak için dinleme tesisine yanaşan midibüs freni patlayınca restorana daldı.

İstanbul’da TEM otoyolunda yolcu almak için dinleme tesisine yanaşan midibüs freni patlayınca restorana daldı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Selimpaşa TEM Otoyolu Edirne istikameti yol kenarındaki dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolcu almak için durmak isteyen midibüs freninin patlaması sonucu tesisteki restorana daldı. Kaza sonrası 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza yapan araç çekici yardımıyla çekildi.

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