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Freni patlayan su tankerinden atlayan sürücü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 09:16 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde freni patlayan araçtan atlayan sürücü hayatını kaybetti.Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mutlukent Kavşağı Dicle Caddesi’nde meydana geldi.

Freni patlayan su tankerinden atlayan sürücü hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde freni patlayan araçtan atlayan sürücü hayatını kaybetti.
Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mutlukent Kavşağı Dicle Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Y. yönetimindeki Gebze Belediyesine ait çim sulama tankerinin freni boşaldı. Geriye doğru kayan aracın hakimiyetini kaybeden sürücü Erdal Y. araçtan atlayarak kendisini kurtarmak istedi. Yere düşen Erdal Y.’yi gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Erdal Y. (54) olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Erdal Y.’nin cenazesi Gebze Mezarlığı morguna kaldırılırken, emniyet güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Freni patlayan su tankerinden atlayan sürücü hayatını kaybetti

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