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Freni patlayan tankerin sürücüsü faciayı önledi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 22:00 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde freni patlayan tankerin sürücüsü, bir otomobile çarpmamak için tıra yandan çarparak aracı durdurmayı başardı.Olay, Bilecik-Eskişehir karayolu Pazaryeri kavşağında meydana geldi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde freni patlayan tankerin sürücüsü, bir otomobile çarpmamak için tıra yandan çarparak aracı durdurmayı başardı.
Olay, Bilecik-Eskişehir karayolu Pazaryeri kavşağında meydana geldi. Bilecik istikametinden Eskişehir yönüne seyir eden İrfan A. yönetimindeki 34 DB 5122 plakalı tankerin freni patladı. Tanker sürücüsü, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpmamak için direksiyonu kırarak aynı yönde ilerleyen Halil A. idaresindeki 34 GH 8621 plakalı tıra yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tankerde sıkışan sürücü İrfan A., olay yerine gelen Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Tankerin çarptığı tırın sürücüsü de refüjde bulunan yön belirleme tabelası ile tır arasında sıkıştı. Yaralı sürücüler, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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