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Freni patlayan TIR, bariyerlere ve hafif ticari araca çarptı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 12:38 | Son Güncelleme

İZMİT'te, freninin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, önce bariyerlere ardından karşı yönden gelen hafif ticari araca çarptı.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, freninin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, önce bariyerlere ardından karşı yönden gelen hafif ticari araca çarptı. TIR'ın devrilip, hafif ticari aracın 50 metre savrulduğu kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, Tepecik Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda meydana geldi. Yokuştan yola inen Şaban Aydın (55) yönetimindeki 41 ACA 224 plakalı TIR'ın freni patladı. Aydın'ın kontrolünden çıkan TIR, önce bariyerlere ardından karşı yönden gelen Mevlüt Turgut'un (37) kullandığı 41 AG 060 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulurken, TIR ise yol kenarına devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, hafif ticari araçta sıkışan sürücü Turgut ile yanındaki ismi öğrenilemeyen kadını kurtardı. Bu sırada sağlık görevlileri de devrilen TIR'dan çıkan sürücü Aydın ile yanındaki Hayrettin Tavukçu'ya ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, araçlardan yola dökülen yağ ve mazot nedeniyle Kurtuluş Bulvarı, ulaşıma kapatıldı. İtfaiye ekibi, TIR'ın yanmaya başlayan fren balatalarına su sıkarak, soğutma çalışması yaptı. Kazaya karışan araçlar, çekicilerle kaldırılırken, Karayolları ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından yol, ulaşıma yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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