HABER

Freni patlayan tır eve daldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 11:59 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde freni patlayan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin duvarına çarparak durabildi.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde freni patlayan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Olay, önceki gün gece saatlerinde Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Fatih Mahallesi Fener Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası alınamayan tırın gece saat 01.30 sularında yokuş aşağı inerken freni patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada tırda bulunan 2 kişi yaralandı. Büyük bir gürültüyle uyanan ev sahibi deprem olduğunu düşünerek evden çıktığı esnada evlerine çarpan tırı görünce neye uğradığını şaşırdı.
Ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tır içerisine sıkışan yaralıları çıkarttı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tır, vinç yardımı ile kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

PARTNERBurak Özçivit'ten eşine destek!Burak Özçivit'ten eşine destek!
Samsun’da ambulans ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralıSamsun’da ambulans ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Arnavutköy'de motosikletli genç TIR'ın altında kaldıArnavutköy'de motosikletli genç TIR'ın altında kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Galatasaray'da istifa depremi

Galatasaray'da istifa depremi

Sahnede pantolonu yırtıldı!

Sahnede pantolonu yırtıldı!

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Üsküdar'da yol çöktü

Üsküdar'da yol çöktü! Şok görüntü

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

KKTC’de ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Kişisel bakım ürünleri Antarktika kıyılarını da kirletti

'Pes' dedirten olay! Antarktika'da bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.