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Freni patlayan tırın dehşet anları güvenlik kamerasında

28.02.2021 22:06 | Son Güncelleme:
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Freni patlayan tırın dehşet anları güvenlik kamerasında

Zonguldak’ta freni patlayan tır elektrik direğine ve park hallindeki araca çarparak durabildi.

Zonguldak’ta freni patlayan tır elektrik direğine ve park hallindeki araca çarparak durabildi. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Rüzgarlı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Rüzgarlı Caddesi’nden kent merkezine giden 67 AY 296 plakalı tır sürücüsü aracının freni patlaması sonucu kontrolü kaybetti. Tır sürücüsü freni patlayan aracı direğe çarparak durdurabildi. Tırın çarpma anı saniye saniye kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde kaza öncesi tırın yanından bir aracın geçtiği görülürken kazayı saniyelerle atlattı. Kazada çarpma sonrası tırın elektrik direğine çarpması sonrası elektrik kesintisi olduğu görüldü.

Freni patlayan tırın dehşet anları güvenlik kamerasında

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