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Freni tutmayan kamyonet park halindeki araçlara çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 23:42 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da freni tutmayan kamyonetin neden olduğu kazada, park halindeki 5 araçta hasar meydana geldi

Şanlıurfa'da freni tutmayan kamyonet çarptığı park halindeki 5 araçta hasar oluştu.

Ömer Faruk K'nin kullandığı pazar tezgahı ve kasa yüklü 63 PR 976 plakalı kamyonetin, Topdağı Mahallesi Harrankapı Caddesi'nde yokuş aşağı inerken fren pedalı takıldı.

Freni tutmayan kamyonet, yol kenarında park halindeki 34 PH 9566 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki 4 otomobil daha zarar gördü.

Polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi aldı.

İncelemelerin ardından kamyonet ile 5 araç olay yerinden kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsünün olayla ilgili ifadesi alındı.

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Anahtar Kelimeler:
kamyonet otomobil Şanlıurfa zincirleme kaza

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