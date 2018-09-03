Freni tutmayan otomobil cami avlusuna girdi: 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde, freni tutmayan bir otomobilin cami avlusuna girmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Yortan bayırı mevkisinde Mustafa Bilgin, kullandığı 45 HC 9715 plakalı otomobilin frenleri tutmayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yoldan çıkarak kaldırımda gitmeye başlayan otomobili fark eden Lütfü Çomak (62), kaçmaya çalışmasına rağmen başarılı olamadı ve otomobilin çarpmasıyla yola savruldu.
Kaldırımdaki merdiven korkulukları ve saksılara vurarak yavaşlayan otomobil, Alaca Camii avlusunda durdu.
Otomobilin yayaya çarpma anını caminin güvenlik kamerası kaydetti.
Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan Lütfü Çomak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde
Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!
Ümit Özdağ'dan bayramlaşmaya giden 'Suriyeliler geri alınmasın' çıkışı
İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı
Kutu kola boyunda doğan bebeğin şimdiki haline inanamayacaksınız!
Hiçbir şey göründüğü gibi değildir!
Dikkat! Telefonunuz yavaşladıysa dolandırılıyor olabilirsiniz
Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar! 'Zihniyetin değişmesi daha kolay olacaktır'
LGS 3. nakil başvuru sonuçları açıklandı! İşte nakil sonucu sorgulama sayfası!
AK Parti'de parti dışı aday sürprizi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da önemli mesajlar
Instagram fenomeni ünlü milyarderin yatında ölü bulundu
Tütün tüketiminde korkunç rakamlar
Huawei para cezasına çarptırıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum