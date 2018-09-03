Freni tutmayan otomobil cami avlusuna girdi: 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde, freni tutmayan bir otomobilin cami avlusuna girmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Yortan bayırı mevkisinde Mustafa Bilgin, kullandığı 45 HC 9715 plakalı otomobilin frenleri tutmayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkarak kaldırımda gitmeye başlayan otomobili fark eden Lütfü Çomak (62), kaçmaya çalışmasına rağmen başarılı olamadı ve otomobilin çarpmasıyla yola savruldu.

Kaldırımdaki merdiven korkulukları ve saksılara vurarak yavaşlayan otomobil, Alaca Camii avlusunda durdu.

Otomobilin yayaya çarpma anını caminin güvenlik kamerası kaydetti.

Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan Lütfü Çomak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

