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Freni tutmayan traktör evinin önünde oturan kadını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 09:44 | Son Güncelleme

Samsun’da rampa yukarı çıkmak isteyen bir traktör, freninin tutmaması sonucu geri geri kaçarak evinin önündeki bankta oturan bir kadına çarptı.

Freni tutmayan traktör evinin önünde oturan kadını öldürdü

Samsun’da rampa yukarı çıkmak isteyen bir traktör, freninin tutmaması sonucu geri geri kaçarak evinin önündeki bankta oturan bir kadına çarptı. Ağır yaralanan yaşlı kadın yaşamını yitirdi.
Kaza, Samsun’un Bafra ilçesinin Bengi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emir Yavuz idaresindeki römorku odun yüklü trakför, rampa yukarı çıkarken freninin tutmaması sonucu bir evin önündeki bankta oturanların üzerine doğru geldi. Bankta oturanlar panik içinde kaçarken, kaçamayan Melek Öğütçü (65) traktör ile evin duvarı arasında kalarak ağır yaralandı. Özel araçla hastaneye kaldırılmak istenilen Melek Öğütçü yolda hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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