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Frenleri tutmayınca karşı şeride geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 14:57 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde frenleri tutmayan otomobil karşı şeride geçti, kazada bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre kaza, Bursa-Ankara yolunda meydana geldi.

Frenleri tutmayınca karşı şeride geçti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde frenleri tutmayan otomobil karşı şeride geçti, kazada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Bursa-Ankara yolunda meydana geldi. Bursa’dan Ankara istikametine doğru seyir halinde olan 69 yaşındaki Mustafa Kızıl idaresindeki 16 ABB 514 plakalı özel otomobil, önünde giden araca çarpmamak için frene bastı. Ancak sürücü frenlerin tutmadığını fark edince direksiyonu kırarak yolun ortasında bulunan elektrik aydınlatma direğine çarptı. Hızı kesilmeyen araç çitleri de aşarak karşı şeride geçti. Kazada sürücü yara almazken, yanındaki eşi 68 yaşındaki Emire Kızıl yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Maddi hasar meydana gelen araç ise kaza yerine gelen çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Frenleri tutmayınca karşı şeride geçti

Frenleri tutmayınca karşı şeride geçti

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