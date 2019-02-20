HABER

Freze ustasının bağışlanan böbreği 10 yaşındaki çocuğu kurtaracak

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.02.2019 12:47 | Son Güncelleme

Bursa’da beyin ölümü gerçekleşen 53 yaşındaki freze ustasının organları 3 kişiye umut oldu.

Freze ustasının bağışlanan böbreği 10 yaşındaki çocuğu kurtaracak

Bursa’da beyin ölümü gerçekleşen 53 yaşındaki freze ustasının organları 3 kişiye umut oldu. Bağışlanan böbreklerden birinin 10 yaşındaki bir hastaya nakledileceği öğrenildi. Babasının organlarını bağışlayan oğlu, "Babam iyi bir insandı. Sorma şansımız olsaydı eminim o da isterdi. Organ bekleyen hastalar bana ulaştı. 10 yaşındaki çocuğun yaşadığı mutluluk bize yetti" dedi.
Yüksek tansiyon hastası olduğu öğrenilen Fikri Bircan, geçtiğimiz gün Yıldırım Selçukbey Mahallesi’ndeki evinde aniden fenalaştı. 112 ambulansıyla Özel Ceylan Hastanesi’ne kaldırılan Fikri Bircan, beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakıma kaldırıldı. 1 gün yoğun bakımda kalan Bircan’ın dün öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Organ koordinatörlerinin yaptığı görüşmeler sonrası freze ustasının oğlu Tolga Bircan (26), babasının organlarını bağışladı. Bunun üzerine hastanede zamana karşı yarış başladı. Fikri Bircan’ın bağışlanan organları için Uludağ Üniversitesi ve Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’nden ekipler geldi. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden operasyonla başarılı bir şekilde alınan organlardan karaciğer ve sağ böbrek Uludağ Üniversitesi’ne, sol böbrek ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Sol böbreğin uzun süredir organ sırası bekleyen 10 yaşındaki bir hastaya nakledileceği öğrenildi.
Öte yandan babasının organlarını bağışlayan 26 yaşındaki genç adam, "Babam iyi bir insandı. Sorma şansımız olsaydı eminim o da organlarının bağışlanmasını isterdi" dedi.
Babasının herhangi bir hastalığının bulunmadığını belirten Tolga Bircan, "Annem yurt dışında, ayrılar. Yıllardır babamla birlikte yaşadık. Arkadaş gibiydik. Babam yürekli bir insandı, eminim o da isterdi. Organların nakledileceği hastalar beni buldu. 10 yaşındaki bir çocuk nakil olduktan sonra ’Seni bulacağım’ dedi. Onların o mutluluğu bize yetti. Babamın organları başka hastalara umut oldu" diye konuştu.
Bu arada, organlarıyla 3 kişiye umut olan Fikri Bircan Hamitler Mezarlığı’na defnedildi.

Freze ustasının bağışlanan böbreği 10 yaşındaki çocuğu kurtaracak

Burası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyorBurası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyor
Türkiye'de bulundu! Bu eserlere paha biçilemiyor Türkiye'de bulundu! Bu eserlere paha biçilemiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Binada bir tek o kaldı! İlk sözleri pes dedirtti!

Binada bir tek o kaldı! İlk sözleri pes dedirtti!

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!

Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

3 yaşındaki Yağız bebek 55 kiloya ulaştı! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.