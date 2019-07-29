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Frida, Bodrum Bale Festivali’nde

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 15:05 | Son Güncelleme

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Meksikalı dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitler sunulan Frida balesini, 17'nci Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nde sahnelemeye hazırlanıyor.

Frida, Bodrum Bale Festivali’nde

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Meksikalı dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitler sunulan Frida balesini, 17'nci Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nde sahnelemeye hazırlanıyor.
Özgür Adam İnanç'ın reji ve koreografisi ile Mersin Devlet Opera ve Balesi'nce sahnelenecek iki perdelik modern dans eseri olan Frida, Arturo Marquez, Jose Pablo Moncayo ve Can Aksel Akın'ın müzikleri eşliğinde, küçük yaşta geçirdiği ağır sağlık sorunlarına rağmen resim yaparak hayata tutunmaya çalışan Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hayatını anlatacak.
Eserin dramaturjisini Füsun Ataman, dekor tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Tülay Şimşek, ışık tasarımını Tarı Deniz, video-projeksiyonu da Alper Güneri üstleniyor.
Frida'nın çocukluğu ve gençliğini Tutku Barın Tümen'in, olgunluk dönemleri de Özlem Şenormanlılar'ın canlandırdığı eserde, Ozan Demirbaş, Niyazi Cingöz, Burak Serkan Cebeci, Tugay Ak, Ender Üçdemir, Miray Boyacıoğlu, Selğan Çavdaroğlu, Seda Dereli, Meltem Ayar, Özge Çalışlar, Pınar Humar, Polen Gezmiş, Tugay Ak, İsmail Şereflioğlu, Ketevan Chkhikvadze ve Hasan Akyol başlıca rolleri paylaşıyor.
Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitler sunulan, resimlerine de sirayet eden görselliğin sahneye taşındığı eserde, küçük yaşta geçirdiği ağır sağlık sorunlarına karşın, resim yaparak hayata tutunan dirençli bir kadının öyküsü anlatılan eser, 3 Ağustos akşamı saat 21.30’da Bodrum Kalesi sahnesinde sahnelenecek.

FOTOĞRAFLI

Frida, Bodrum Bale Festivali’ndeFrida, Bodrum Bale Festivali’ndeFrida, Bodrum Bale Festivali’ndeFrida, Bodrum Bale Festivali’nde

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