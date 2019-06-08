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"Friedman, Yahudi yerleşim birimlerinin elçisi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 23:46 | Son Güncelleme

Filistin hükümeti sözcüsü İbrahim Milhim: - "Friedman'ın (ABD'nin İsrail Büyükelçisi) açıklamaları, onun 'Yahudi yerleşim birimlerinin elçisi' olduğunu ortaya koyuyor"

Filistin hükümeti sözcüsü İbrahim Milhim, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın, İsrail'in Batı Şeria'nın bir kısmını ilhaka hakkı bulunduğu yönündeki açıklamalarının, onun "Yahudi yerleşim birimlerinin elçisi" olduğunu teyit ettiğini bildirdi.

Milhim, Filistin haber ajansı WAFA'da yayımlanan açıklamasında, "Friedman'ın açıklamaları, onun 'Yahudi yerleşim birimlerinin elçisi' olduğunu ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Milhim, Friedman'ın açıklamalarının, uluslararası meşruiyeti ihlal ettiğini, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırgan politikalarıyla paralellik gösterdiğini, İsrail'in yayılmacı arzuları ve dış politikasını henüz siyasi olgunluğa ulaşmamış bir grubun eline teslim eden süper gücün (ABD) skandalını yansıttığını belirtti.

Büyükelçi Friedman, New York Times gazetesine verdiği mülakatta, "Mevcut şartlar altında İsrail’in, hepsi olmasa da Batı Şeria’nın bazı kısımlarını elinde tutmaya hakkı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

- İsrail’e yakınlığı dikkati çekiyor

Bu açıklamasıyla uluslararası camianın yasa dışı kabul ettiği Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerini İsrail’in ilhakı planına açıkça destek olacağını ortaya koyan Friedman, İsrail’e yakınlığı ile dikkati çekiyor.

Yahudi asıllı Friedman, seçim kampanyası boyunca ABD Başkanı Donald Trump'a İsrail konusunda danışmanlık yapmıştı. Trump’ın İsrail’e büyükelçi olarak atadığı Friedman, Batı Şeria’ya yeni Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesi ve ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına destek vermişti.

Friedman, bir dönem İsrail'de yayımlanan Yahudi yerleşim birimi yanlısı Siyonist Arutz Sheva ve sağcı Jerusalem Post gazetelerinde de köşe yazarlığı yapmıştı.

İsrail’in 1967’de ilhak ettiği Batı Şeria’da 250’ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
David Friedman Filistin hükümeti

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