"Friedman, Yahudi yerleşim birimlerinin elçisi"

Filistin hükümeti sözcüsü İbrahim Milhim, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın, İsrail'in Batı Şeria'nın bir kısmını ilhaka hakkı bulunduğu yönündeki açıklamalarının, onun "Yahudi yerleşim birimlerinin elçisi" olduğunu teyit ettiğini bildirdi.

Milhim, Filistin haber ajansı WAFA'da yayımlanan açıklamasında, "Friedman'ın açıklamaları, onun 'Yahudi yerleşim birimlerinin elçisi' olduğunu ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Milhim, Friedman'ın açıklamalarının, uluslararası meşruiyeti ihlal ettiğini, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırgan politikalarıyla paralellik gösterdiğini, İsrail'in yayılmacı arzuları ve dış politikasını henüz siyasi olgunluğa ulaşmamış bir grubun eline teslim eden süper gücün (ABD) skandalını yansıttığını belirtti.

Büyükelçi Friedman, New York Times gazetesine verdiği mülakatta, "Mevcut şartlar altında İsrail’in, hepsi olmasa da Batı Şeria’nın bazı kısımlarını elinde tutmaya hakkı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

- İsrail’e yakınlığı dikkati çekiyor