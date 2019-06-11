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"Friedman'ın açıklamaları ABD'nin İsrail yandaşlığını gösteriyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 21:59 | Son Güncelleme

"Friedman'ın açıklamaları ABD'nin İsrail yandaşlığını gösteriyor"

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın İsrail'in Batı Şeria'nın bir kısmını ilhak etmeye hakkı olduğu yönündeki açıklamalarını "ABD'nin İsrail yandaşlığının göstergesi" olarak nitelendirdi.

Ebu Merzuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Friedman'ın açıklamaları ABD'nin Filistin meselesini tasfiye etmeyi hedefleyen İsrail'in yandaşlığını yaptığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Hamas yetkilisi Ebu Merzuk, söz konusu açıklamaların, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasından bu yana uygulamaya konmuş bulunan "Yüzyılın Anlaşması" planına karşı içeride ulusal birliği sağlamayı gerekli kıldığını kaydetti.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman 8 Haziran'da, New York Times gazetesine verdiği mülakatta, "Mevcut şartlar altında İsrail'in hepsi olmasa da Batı Şeria'nın bazı kısımlarını elinde tutmaya hakkı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

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David Friedman Hamas

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