Friends dizisinden yıllar sonra gelen şaşırtan itiraf: Jennifer Aniston ile David Schwimmer aşkı büyük yankı uyandırdı!

Bu hafta özel bölümü ile hayranlarının karşısına çıkan Friends dizisi kısa süre içinde sosyal medyada büyük ses getirerek, trendlerin en başına yükseldi. Yıllar sonra bir araya gelen dizinin oyuncuları da özel bölümde, duygusal anlar yaşadı. Öte yandan dizide 10 sezon boyunca ilişki yaşayan iki karaktere hayat veren Jennifer Aniston ve David Schwimmer, yıllar önce birbirlerinden hoşlandıklarını dile getirdiler. TÜM EKİP DUYGUSAL DAKİKALAR YAŞADI Geçen 17 yılın ardından Friends dizisinin oyuncuları bir araya geldi ve Friends Özel Bölümü'nü çektiler. dizinin hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekenirken, özel bölümü 27 Mayıs’ta HBO Max’te yayınlandı. Özel bölümü izleyen dizinin sıkı takipçileri kısa sürede sosyal medya üzerinden gözyaşlarını boğulduklarını ifade ederek paylaşımlarda bulundu. Gelen binlerce paylaşım ise dizinin adını trendlerin en üst sırasına taşıdı. Yıllardır popülerliğini dizinin yıldız isimleri Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, David Schwimmer, ve Matt LeBlanc dizinin yıllar sonra tekrar kurulan setinde bir araya geldi.



Yıllar önce çekim yaptıkları sete gelen Jennifer Aniston, içeri girer girmez ağlamaya başladı. Özel bölüm sırayla oyuncuların sete gelmesiyle başlıyor. Sette birbirini gördükten sonra duygusal anlar yaşayan oyunculardan dizinin Rachel’ı daha ilk dakikalarda, “mendil kutusu nerede?” sorusunu yöneltmesi ile gündem oldu.

"DİZİNİN İLK SEZONUNDA BİRBİRİMİZE AŞIKTIK" Yıllar sonra bir araya gelen oyuncular diziye ve aralarındaki dostluklara ilişkin bir röportaj gerçekleştirdi. Çekimler esnasında aralarında hiç ilişki yaşayan oldu mu? şeklinde gelen o soruya dizide Ross karakterini canlandıran Schwimmer, “bir noktada ikimizde birbirimizden gerçekten çok hoşlanıyorduk ama bu iki geminin yan yana geçmesi gibiydi. Sürekli birimiz, bir ilişkideydi” dedi.

Sözlerine devam eden Schwimmer ve Jennifer Aniston ile dizinin ilk sezonunda birbirlerine gerçekten aşık olduklarını itiraf etti. Aniston ise aralarındaki bu hoşlantıyı ve aşkı Rachel ve Ross’un ilişkisini daha gerçekçi yapmak için kullandıklarını ifade etti. FRİENDS DİZİSİ HAKKINDA BİLİNMEYENLER Friends, David Crane ve Marta Kauffman tarafından kaleme alınmış Amerikan yapımı sitcom türünde bir dizidir. 22 Eylül 1994 ile 6 Mayıs 2004 tarihleri arasında NBC'de yayınlanan dizi, on sezon sürdü. Manhattan'da yaşayan bir grup arkadaşın hayatı üzerinde dönmektedir.