Friends dizisinin özel bölümü 'Yeniden Buluşma' fragmanından dikkat çeken 7 detay

Dizinin özel bölümünü merakla bekleyen izleyicileri en çok sevindiren, başrolü paylaşan altı kişilik ekibin tam kadro bir arada bulunması oldu. Dizinin orijinal kadrosundaki tüm isimler, Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica) , Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) ve David Schwimmer (Ross) özel bölümde yer alacak.

David Beckham, Lady Gaga, BTS, Mindy Kaling, Justin Bieber, Malala Yousafzai ve Cindy Crawford gibi yıldızlardan herhangi bir tereddütümüz olmasa da, bu kadar fazla yıldızın dahil edilmesinin sosyal medyadan izleyici çekmek için tasarlanmış olabileceğinden endişe ettik.

Güzel haber şu ki, yapımcılar bu yıldızları özel bölüme çok sorunsuz ve akıllıca dahil etmiş.

Örneğin konuk oyunculardan Cara Delevigne, fragmanda Rachel'in 1996'da yayınlanan "Barry ve Mindy'nin Düğünü" bölümündeki pembe nedime elbisesini giymiş görünüyor. Arkasını döndüğünde, aynı Rachel'de olduğu gibi iç çamaşırlarının görünmesi dikkat çekici. Tüm bu detaylara dikkat edilmiş edilmiş olması takdire şayan.

Delevigne'in bir tür Friends defilesine katıldığı ve orada bir kişinin de armadillo kostümüyle dans ettiği görülebiliyor. Kostümün içinde hangi yıldızın olduğunu bilmiyoruz ama umalım ki bu, Justin Bieber olsun.

2. İnsanlar yaşlanıyor

Dizinin 20 yıl önce sona ermiş olması, Friends oyuncularının bir kısmının saçlarını beyazlamış, yüzlerini kırışmış görmemize neden oluyor elbette.