Friends dizisinin özel bölümü 'Yeniden Buluşma' fragmanından dikkat çeken 7 detay

Ünlü Friends dizisi, sona ermesinden 17 yıl sonra özel bir bölüm için tekrar izleyiciyle buluşacak.

Özel bölüm, HBO'nun internet üzerinden yayın hizmeti HBO Max'ta 27 Mayıs'ta yayınlanacak.

Ünlü dizinin "The Reunion- Yeniden Buluşma" adlı bölümünün ilk fragmanı, yayınlandığı gibi YouTube'da trend videolar listesinde ilk sıraya yerleşti.

Dizinin özel bölümünü merakla bekleyen izleyicileri en çok sevindiren, başrolü paylaşan altı kişilik ekibin tam kadro bir arada bulunması oldu. Dizinin orijinal kadrosundaki tüm isimler, Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica) , Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) ve David Schwimmer (Ross) özel bölümde yer alacak.

Ancak özel bölüm eski sezonun devamı niteliğinde olmayacak. Friends özel bölümü, oyuncuların eskileri yâd ettiği sahnelerden oluşuyor.

Dizinin klasiği haline gelen "I'll Be There For You" şarkısı da ilk fragmanın arkaplan müziği olarak duyuluyor.

1. Konuk yıldızlar diziye başarıyla dahil edilmiş

Açık konuşmak gerekirse, özel bölümde küçük rollerle görünecek yıldızların upuzun listesini gördüğümüzde canımız sıkılmıştı.