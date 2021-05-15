MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Friends ne zaman yayınlanacak? İşte Friends: The Reunion'un fragmanı

Friends ne zaman yayınlanacak? İşte Friends: The Reunion'un fragmanı

15.05.2021 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Friends’in uzun süredir beklenen özel bölüm tanıtım videosu yayınlandı. Videoda, bölümün yayın tarihi ve bölümde yer alacak ünlü isimlere yer verildi. David Beckham, Justin Bieber, Lady Gaga gibi isimlerin yer alacağı yeni Friends bölümü, Mayıs ayında yayınlanacak.

Friends ne zaman yayınlanacak? İşte Friends: The Reunion'un fragmanı

Sitcom türü diziler arasında en sevilenler arasında yer alan Friends'in, geçtiğimiz yıl bir yeni bölüm ile sevenleri ile buluşacağı duyurulmuştu. Dizinin ana karakterlerine hayat veren isimlerin paylaştığı fotoğrafın ardından yayınlanması beklenen yeni bölüm, HBO tarafından onaylansa da dizinin çekimleri pek çok kez ertelendi. Peki, Friends ne zaman yayınlanacak? İşte Friends: The Reunion'un fragmanı...

FRIENDS DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

17 yıl aranın ardından Friends kadrosunu yeniden bir araya getiren dizinin özel bölümün tanıtım videosu,HBO Max’in YouTube kanalından paylaşıldı. Fragmanda özel bölümün yayınlanacağı tarih izleyicilere duyuruldu. Buna göre; Friends dizisinin ‘The One Where They Get Back Together’ adlı bölümü 27 Mayıs tarihinde yayınlanacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSosyal medyada yeni akım: Kırmızı ruj challengeSosyal medyada yeni akım: Kırmızı ruj challenge
Fragmanda ortaya çıktı! Esat öldü mü?Fragmanda ortaya çıktı! Esat öldü mü?
Anahtar Kelimeler:
Netflix
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Logosu çok konuşulmuştu! Tabelalar asıldı, üzerleri örtüldü

Logosu çok konuşulmuştu! Tabelalar asıldı, üzerleri örtüldü

Türkiye'den yeni karar! İsrail listeden çıkartıldı

Türkiye'den yeni karar! İsrail listeden çıkartıldı

Göztepe yönetimi Beşiktaş maçına gelmiyor

Göztepe yönetimi Beşiktaş maçına gelmiyor

Ailesini rehin alan kişi babasını öldürdü! 3'ü jandarma 8 yaralı

Ailesini rehin alan kişi babasını öldürdü! 3'ü jandarma 8 yaralı

Çok acı... Fotoğraf çekerken fark etti

Çok acı... Fotoğraf çekerken fark etti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yeni göğüsleriyle iç çamaşırlı paylaşım

Yeni göğüsleriyle iç çamaşırlı paylaşım

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bahar Candan: Beynimin dörtte birini kullanıyorum bana yetiyor

Bahar Candan: Beynimin dörtte birini kullanıyorum bana yetiyor

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik annesinin kopyası!

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik annesinin kopyası!

Kızını görenler şaşkına döndü! Güzelliği anneden

Kızını görenler şaşkına döndü! Güzelliği anneden

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.