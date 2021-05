Sitcom türü diziler arasında en sevilenler arasında yer alan Friends'in, geçtiğimiz yıl bir yeni bölüm ile sevenleri ile buluşacağı duyurulmuştu. Dizinin ana karakterlerine hayat veren isimlerin paylaştığı fotoğrafın ardından yayınlanması beklenen yeni bölüm, HBO tarafından onaylansa da dizinin çekimleri pek çok kez ertelendi. Peki, Friends ne zaman yayınlanacak? İşte Friends: The Reunion'un fragmanı...

FRIENDS DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

17 yıl aranın ardından Friends kadrosunu yeniden bir araya getiren dizinin özel bölümün tanıtım videosu,HBO Max’in YouTube kanalından paylaşıldı. Fragmanda özel bölümün yayınlanacağı tarih izleyicilere duyuruldu. Buna göre; Friends dizisinin ‘The One Where They Get Back Together’ adlı bölümü 27 Mayıs tarihinde yayınlanacak.