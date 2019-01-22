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Friends yıldızı David Schwimmer'a benzeyen zanlı gözaltında

22.01.2019 07:18 | Son Güncelleme

Friends dizisinin yıldızlarından David Schwimmer'a benzeyen bir hırsızlık zanlısı, yargılandığı mahkemeye çıkmamasının ardından gözaltına alındı. 36 yaşındaki Abdulah Husseini, Blackpool kentindeki mahkemeye çıkmadığı gerekçesiyle aranırken Londra'da yakalandı.

Friends yıldızı David Schwimmer'a benzeyen zanlı gözaltında

Friends dizisinin yıldızlarından David Schwimmer'a benzeyen bir hırsızlık zanlısı, yargılandığı mahkemeye çıkmamasının ardından gözaltına alındı.

36 yaşındaki Abdulah Husseini, Blackpool kentindeki mahkemeye çıkmadığı gerekçesiyle aranırken Londra'da yakalandı.

Güneydoğu Londra'daki Wimbledon'da gözaltına alınan Husseini Çarşamba günü mahkemeye çıkacak.

Husseini yargılandığı dosyada mont, telefon ve cüzdan hırsızlığıyla suçlanıyor.

Lancashire polisinin sağdaki videoyu dağıtmasının üzerine Schwimmer da benzer bir video çekmişti

Lancashire polisi Husseini'yi yakalamak için bir kasa bira taşırkenki fotoğrafını dağıtmış, fotoğraf David Schwimmer'a benzerliği nedeniyle viral olmuştu.

Husseini hırsızlık ve dört ayrı dolandırıcılık suçundan yargılandığı 18 Aralık'taki duruşmasına katılmadı.

Husseini hakkında çalıntı mal bulundurma suçlaması nedeniyle ayrı bir dosyadan da aranıyordu.

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